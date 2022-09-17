Главный тренер «Галатасарая» назвал «Адану» Дзюбы и Ракицкого претендентом на чемпионство

Наставник стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук после победного матча с «Коньяспором» со счётом 2:1 в седьмом туре чемпионата Турции высказался о претендентах на лидерство в этом сезоне.



«На старте сезона нашей целью было место на вершине, мы хотим привести команду к чемпионству. «Галатасарай» – клуб с наибольшим количеством звёзд, максимально титулованная в Европе. У «Галатасарая» чемпионство в генах. Прямо сейчас нам нужно наилучшим образом работать над своей игрой. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть в чемпионской гонке.



Мне кажется, что наши болельщики сейчас счастливы, и мы хотим сохранить их энтузиазм. Но не стоит забывать, что есть команды, которые желают выиграть чемпионат не меньше нас. Этот сезон будет тяжелым. «Коньяспор» – очень сильная команда, что показали и в прошлом году. Также я хочу сказать, что в чемпионской гонке может участвовать «Адана Демирспор». И «Башакшехир» начал очень хорошо. Большая четвёрка очень амбициозна – нас ждёт хороший сезон», – приводит слова Окана Бурука официальный сайт «Галатасарая».



«Галатасарай» лидирует в таблице – у него 16 очков после семи игр. «Коньяспор» после такого же количества матчей – второй, имея в активе 14 очков. «Адана» может догнать лидера уже 17 сентября, если победит «Антальяспор». Однако потенциально на вершину может выйти «Истанбул Башакшехир», который провёл только пять матчей и имеет 13 очков.