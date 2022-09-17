Главный тренер «Галатасарая» назвал «Адану» Дзюбы и Ракицкого претендентом на чемпионство

Наставник стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук после победного матча с «Коньяспором» со счётом 2:1 в седьмом туре чемпионата Турции высказался о претендентах на лидерство в этом сезоне.
«На старте сезона нашей целью было место на вершине, мы хотим привести команду к чемпионству. «Галатасарай» – клуб с наибольшим количеством звёзд, максимально титулованная в Европе. У «Галатасарая» чемпионство в генах. Прямо сейчас нам нужно наилучшим образом работать над своей игрой. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть в чемпионской гонке.
Мне кажется, что наши болельщики сейчас счастливы, и мы хотим сохранить их энтузиазм. Но не стоит забывать, что есть команды, которые желают выиграть чемпионат не меньше нас. Этот сезон будет тяжелым. «Коньяспор» – очень сильная команда, что показали и в прошлом году. Также я хочу сказать, что в чемпионской гонке может участвовать «Адана Демирспор». И «Башакшехир» начал очень хорошо. Большая четвёрка очень амбициозна – нас ждёт хороший сезон», – приводит слова Окана Бурука официальный сайт «Галатасарая».
«Галатасарай» лидирует в таблице – у него 16 очков после семи игр. «Коньяспор» после такого же количества матчей – второй, имея в активе 14 очков. «Адана» может догнать лидера уже 17 сентября, если победит «Антальяспор». Однако потенциально на вершину может выйти «Истанбул Башакшехир», который провёл только пять матчей и имеет 13 очков.
- 17 сентября 2022
-
04:01
-
03:47
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:49
-
02:21
-
02:00
-
01:07
-
01:01
-
00:48
-
00:44
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 16 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:25
-
23:24
-
23:18
-
23:07
-
22:45
-
22:39
-
22:30
-
22:30