«Антальяспор» — «Адана Демирспор». Артём Дзюба в гостях у Фёдора Кудряшова

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Антальяспора» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Адана Демирспор» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Адана Демирспор» 17 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Адана Демирспор» (17.09.2022)

До международного перерыва осталось не так уж и много времени. Однако у национальных первенств впереди ещё один тур. На 17 сентября запланированы три противостояния 7-го тура чемпионата Турции. В одном из них на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» встретятся «Антальяспор» и «Адана Демирспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Первую половину минувшего розыгрыша турецкой Суперлиги «Антальяспор» провёл крайне неудачно. За первые 22 тура соревнования он одержал только шесть побед. Причём большая их часть пришлась на долю аутсайдеров. Также «скорпионы» пять раз сыграли вничью. В остальных встречах потерпели поражения, в том числе от вылетевших в Первую лигу Турции «Гёзтепе» (0:4) и «Ризеспора» (1:2).

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Затем клуб из Антальи усилился, заключив контракты с двумя экс-футболистами московского «Спартака» – Луисом Адриано и Лукасом Фернандо. Отчасти за счёт этого он набрал потрясающий ход. За последние 16 туров в чемпионате Турции подопечные Нури Шахина не потерпели ни одного поражения при шести ничейных результатах. В остальных встречах они одержали результативные победы.



Однако в межсезонье «Антальяспор» лишился нескольких основообразующих футболистов. Особенно сильный удар пришёлся на оборонительную линию. Вследствие чего бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов, который в прошлом сезоне не часто получал игровое время, стал твёрдым игроком основы. От данного манёвра, к сожалению, пока что одни только минусы.

За шесть матчей текущего розыгрыша турецкой Суперлиги клуб из Антальи одержал лишь две победы – над «Умраниеспором» (1:0) и «Трабзонспором» (5:2). В остальных встречах «скорпионы» потерпели поражения. Сначала они уступили «Галатасараю» (0:1) и «Газиантепу» (2:5), а затем «Касымпаше» (0:2) и «Кайсериспору» (0:1). За этот период пропустили 11 мячей. Немало!

«Адана Демирспор» стартовал в текущем розыгрыше чемпионата Турции гораздо лучше. За шесть матчей он потерпел только одно поражение – от крепкого «Фенербахче» (2:4). Также сыграл вничью с «Хатайспором» (1:1). Победы одержал над «Гиресунспором» (3:2), «Сивасспором» (3:0), «Умраниеспором» (1:0) и «Трабзонспором» (3:2).

Тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу ради места в составе.

Встреча с действующим чемпионом Турции наиболее интересна. Наставник «голубых молний» Винченцо Монтелла пошёл на любопытный эксперимент. Итальянец, руководивший когда-то «Фиорентиной» и «Миланом», решил сыграть с «Трабзонспором» без профильного центрального нападающего. На острие атаки он выпустил хавбека Юнеса Беланду. Очевидно, стратегический ход себя оправдал.



Также стоит отметить, что весь матч на скамейке запасных провёл экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Как мы помним, россиянин присоединился к команде из Аданы этим летом. Форвард принял участие в трёх неполных противостояниях в турецкой Суперлиге и забил один гол. Всё бы ничего, но недавно «Адана Демирспор» приобрёл ещё одного центрфорварда – Фредрика Гульбрандсена.



Как будет складываться дальнейшая судьба Дзюбы в клубе из Аданы – пока неясно. Гульбрандсену, кстати, Монтелла выделил игровое время в противостоянии с «Трабзонспором». Возможно, конкуренция с норвежцем сподвигнет Артёма на прогресс. Но нельзя исключать и вероятности того, что россиянин станет игроком ротации.

Как бы там ни было, «голубые молнии» сейчас выглядят очень грозно. В это трансферное окно они приобрели много качественных футболистов, которых Винченцо Монтелла грамотно встроил в собственную систему. Особенно здорово влился в новый коллектив Генри Оньекуру. На данный момент нигерийца можно смело назвать одним из лидеров «Адана Демирспор».

Российский владелец «Борнмута» планирует продать клуб американцу.

Думаем, в предстоящем матче «голубые молнии» как минимум не проиграют. Наблюдать за командой Винченцо Монтеллы очень интересно. Итальянский наставник не боится искать различные пути к победе и экспериментировать. Пока что это приносит отличные результаты. Возьмём Х2 за коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» — «Адана Демирспор» 17 сентября 2022 года

В текущем сезоне, как и в первой половине минувшего, «Антальяспор» слишком часто терпит неудачи и очень много пропускает. Думается, мощно усилившийся в это трансферное окно «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллы сумеет набрать очки в предстоящей игре. На данный момент он располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Турции. Поводов сбавлять обороты, на наш взгляд, нет.

Ставка: «Адана Демирспор» не проиграет за коэффициент 1.71.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Червиченко назвал русофобом фаворита на пост спортдиректора «Спартака».

Кокорин рассказал об эмоциях от дебютного гола за «Арис».

Игроку сборной России Коваленко предложили выступать за Армению.

Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».

Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА.