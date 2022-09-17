«Терпение и труд всё перетрут». Самсонов — о победе «Торпедо» в матче с ЦСКА

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился эмоциями от победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).



«Не сказал бы, что не дали ничего создать — у ЦСКА были моменты. У нас было несколько хороших выбеганий. Мы же тренируемся, пытаемся что-то исправить, что было до этого. Вообще, неприемлемо проигрывать столько игр и так играть. Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути.



Это всё тренировки, работаем. Терпение и труд всё перетрут. Что изменилось на тренировках? Как мы тренировались, так и тренируемся. Должны же были тренировки когда-то дать свой плод. Думаю, сейчас начали давать свои плоды», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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