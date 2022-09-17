Защитник «Торпедо» Самсонов: занимаюсь билетами в клубе — от нас только 400 человек ходит

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о том, как обстоит ситуация с посещаемостью матчей клуба.



«Болельщики все те же, которые и были. Нет нашего активного сектора, а остальные все те же. Плюс у нас в команде я билетами занимаюсь перед игрой, от наших футболистов лично только человек 400 приходит. Считаю, наши болельщики молодцы. Когда вышел на разминку, просто офигел. Уже перед разминкой было очень много народу, спасибо им большое», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречалось с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0. «Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

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