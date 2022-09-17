«Барселона» — «Эльче»: Роберт Левандовски оформил дубль

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче». На 47-й минуте Мемфис Депай зацепился за мяч, скинул его поляку, а тот забил свой второй мяч и довёл счёт до крупного — 3:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, как развивались события в матче:

На 14-й минуте Гости ошиблись в центре поля, де Йонг моментально сделал пас вразрез по центру — Левандовски мог убежать на ворота, но Верду откровенно цеплял поляка руками. Это фол последней надежды и красная карточка. На 34-й красиво через пас разыграли каталонцы! Дембеле с фланга сделал передачу к штрафной, Педри отдал дальше, Бальде забежал и прострелил во вратарскую, а Левандовски переправил мяч в пустые ворота!

Первый гол Левандовского. Видеоролик:

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Спустя шесть минут Бальде с левого края сделал пас в штрафную, Депай принял мяч, ловко развернулся и смачным ударом засадил мяч под перекладину! Уже через несколько минут Дембеле накрутил защитника на фланге и сделал заброс в центр штрафной! Левандовски выскочил на ворота и пробил — Бадия ногой отразил мяч, а Педри добил из вратарской! Однако у полузащитника зафиксировали положение «вне игры».



Второй тайм начался с того, что Дембеле подключился по флангу и прострелил низом! Депай поборолся во вратарской, мяч отскочил к Левандовскому, который пробил низом в дальний угол!