«Барселона» — «Эльче»: Мемфис Депай забил первый мяч в сезоне, у Бальде дубль по голевым

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай на 41-й минуте матча с «Эльче» в 6-м туре Ла Лиги забил свой первый мяч в сезоне и увеличил преимущество своей команды.
Нидерландский футболист получил передачу от Алекса Бальде с фланга, развернулся мимо защитника и пробил точно по воротам «Эльче». Этот гол стал для Депая первым в нынешнем сезоне. В текущем матче для «Барселоны» это не первый точный удар: ранее в игре отличился поляк Роберт Левандовски, который также замкнул передачу Бальде.
Отметим, что большую часть матча «Барселона» проведёт в большинстве: в начале игры за фол «последней надежды» был удалён футболист «Эльче» Верду.
Опасный удар Депая. Видеоролик:
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