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«Бавария» прервала свою 87-матчевую серию по голам в каждой игре Бундеслиги

«Бавария» прервала свою 87-матчевую серию по голам в каждой игре Бундеслиги
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Сегодня, 17 сентября, «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбургу» со счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta, не забив сопернику в прошедшей встрече, мюнхенцы прервали свою рекордную 87-матчевую серию, в рамках которой клуб забивал как минимум один гол в каждой игре чемпионата.

Также указано, что в прошлый раз подобная серия «Баварии» из 67 встреч была также прервана «Аугсбургом». Это случилось в 2014 году.

Несмотря на победу над «Барселоной» в матче 2-го тура Лиги чемпионов со счётом 2:0, «Бавария» выдаёт неудачную серию в рамках национального чемпионата. До поражения от «Аугсбурга» мюнхенский клуб успел сыграть три ничьих подряд — с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом:

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