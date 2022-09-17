Полузащитник «Ман Сити» Филлипс получил травму плеча и может пропустить ЧМ в Катаре

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс получил травму плеча и не сыграет в предстоящих матчах Лиги наций, которые состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает британское издание ESPN.

По сведениям журналистов, травма может оказаться серьёзной, в результате чего английскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство. В таком случае Филлипс рискует пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре, который должен стартовать 20 ноября.

В текущем сезоне Филлипс сыграл за «Манчестер Сити» всего в трёх матчах после перехода из «Лидс Юнайтед» этим летом. В составе сборной Англии футболист является важным звеном схемы главного тренера Гарета Саутгейта. С ним команда дошла до финала чемпионата Европы, где уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: