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Капитан «Боруссии» Д Марко Ройс получил травму и рискует пропустить чемпионат мира

Капитан «Боруссии» Д Марко Ройс получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил травму в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04». Как сообщает портал Sports Brief, немец получил травму лодыжки и рискует пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Травму Ройс получил на 32-й минуте матча с «Шальке», когда неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках. По сведениям инсайдеров, если футболист повредил связки, то это может потребовать хирургического вмешательства, что автоматически оставляет капитана дортмундцев вне заявки на мундиаль.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Ройс провёл семь встреч, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. в Лиге чемпионов у полузащитника один гол и одна результативная передача после двух игр.

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