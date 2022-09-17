«Адана Демирспор» разгромил «Антальяспор», Дзюба не играет второй матч подряд

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Антальяспор» принимал клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор». Встреча прошла на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в Анталье и завершилась крупной победой гостей — 3:0.



Счёт был открыт уже на первой минуте — с передачи Юсуфа Сары отличился марокканский полузащитник Юнес Беланда. Второй мяч «Адана Демирспор» пришёлся уже на второй тайм, на 75-й минуте гол забил вышедший на замену норвежский нападающий Фредрик Гульбрандсен. А на 84-й минуте окончательный счёт установил форвард Бритт Ассомбалонга — 3:0.



В матче было сразу несколько удалений. Уже на восьмой минуте «Антальяспор» остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Сонер Айдогду. На 39-й минуте был удалён защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий. Но последние 30 минут команды вновь играли в неравных составах — на 61-й минуте также прямую красную спустя две минуты после выхода на поле получил нападающий хозяев Сёя Накадзима.



Артём Дзюба, начавший матч в запасе, так и не появился на поле. Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл 77 минут, затем был заменён. Он получил самую низкую оценку за матч от WhoScored – 4,81.

После семи туров «Адана Демирспор» набрал 16 очков и делит первое место в турнирной таблице с «Галатасараем».