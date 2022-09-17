Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Адана Демирспор» разгромил «Антальяспор», Дзюба не играет второй матч подряд

«Адана Демирспор» разгромил «Антальяспор», Дзюба не играет второй матч подряд
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Антальяспор» принимал клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор». Встреча прошла на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк» в Анталье и завершилась крупной победой гостей — 3:0.

Счёт был открыт уже на первой минуте — с передачи Юсуфа Сары отличился марокканский полузащитник Юнес Беланда. Второй мяч «Адана Демирспор» пришёлся уже на второй тайм, на 75-й минуте гол забил вышедший на замену норвежский нападающий Фредрик Гульбрандсен. А на 84-й минуте окончательный счёт установил форвард Бритт Ассомбалонга — 3:0.

В матче было сразу несколько удалений. Уже на восьмой минуте «Антальяспор» остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Сонер Айдогду. На 39-й минуте был удалён защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий. Но последние 30 минут команды вновь играли в неравных составах — на 61-й минуте также прямую красную спустя две минуты после выхода на поле получил нападающий хозяев Сёя Накадзима.

Артём Дзюба, начавший матч в запасе, так и не появился на поле. Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл 77 минут, затем был заменён. Он получил самую низкую оценку за матч от WhoScored – 4,81.

После семи туров «Адана Демирспор» набрал 16 очков и делит первое место в турнирной таблице с «Галатасараем».

Турция - Суперлига. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 20:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
0 : 3
Адана Демирспор
Адана
0:1 Беланда – 1'   0:2 Гульбрандсен – 75'   0:3 Ассомбалонга – 84'
Удаления: Айдогду – 8', Накадзима – 61' / Ракицкий – 39'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022