Владимир Рыков — о Fan ID: болельщики должны быть на футболе. Посещаемость мы видим

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о введении Fan ID.
«Мы видим показатели посещаемости стадионов после Fan ID, больше тут нечего добавить. Верю ли, что закон отменят? Это не нам решать с вами. Это показатель, как ходят люди на футбол.
Моё мнение? Болельщики должны быть на футболе. Мы же играем для фанатов. Чем больше фанатов будет, тем больше поддержка», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сейчас паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге («Урал»), Самаре («Крылья Советов»), Сочи («Сочи»), Ростове-на-Дону («Ростов») и Нижнем Новгороде («Пари Нижний Новгород»). Многие фанатские группировки бойкотируют матчи турнира, выражая позицию по вопросу введения Fan ID.
- 17 сентября 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:21
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:41
-
21:41
-
21:38