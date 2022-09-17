Владимир Рыков — о Fan ID: болельщики должны быть на футболе. Посещаемость мы видим

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о введении Fan ID.

«Мы видим показатели посещаемости стадионов после Fan ID, больше тут нечего добавить. Верю ли, что закон отменят? Это не нам решать с вами. Это показатель, как ходят люди на футбол.

Моё мнение? Болельщики должны быть на футболе. Мы же играем для фанатов. Чем больше фанатов будет, тем больше поддержка», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сейчас паспорт болельщика нужен для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге («Урал»), Самаре («Крылья Советов»), Сочи («Сочи»), Ростове-на-Дону («Ростов») и Нижнем Новгороде («Пари Нижний Новгород»). Многие фанатские группировки бойкотируют матчи турнира, выражая позицию по вопросу введения Fan ID.