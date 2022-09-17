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«Торино» проиграл «Сассуоло» в 7-м туре Серии А, пропустив в конце матча

«Торино» проиграл «Сассуоло» в 7-м туре Серии А, пропустив в конце матча
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Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Торино» принимал «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей — 1:0.

Единственный мяч был забит на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Мяч забил уругвайский нападающий «Сассуоло» Агустин Альварес, ассистент — защитник Рожерио.

Хорватский хавбек Никола Влашич вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч. На его счету два удара по воротам соперника (ноль в створ) и 40 касаний мяча. Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук продолжает восстановление от травмы.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии «Торино» набрал 10 очков (на данный момент девятое место), а «Сассуоло» — девять очков (10-е место). После паузы на матчи сборных в Серии А туринцы сыграют с «Наполи», а «нероверди» — с «Салернитаной».

Италия - Серия А. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Альварес – 90+3'
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