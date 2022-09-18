Президент «Аданы»: Балотелли поздно ушёл. Мы хотели Суареса, Халка, Кавани или Пато

Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак высказался об уходе в «Сьон» экс-форварда сборной Италии Марио Балотелли и о том, что он немного затянул с решением покинуть Турцию, а также по касательной упомянул Артёма Дзюбу.



«Наша цель – попасть по итогам сезона в еврокубки. Мы однозначно хотим быть в топ-5 в чемпионате Турции. Балотелли? Если бы Марио покинул «Адану» раньше, в нашем списке были такие игроки атаки, как Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Пато и Халк. Мы собирались провести с ними переговоры, но Марио загрузил нас, так как оставался ещё какое-то время в команде, так что мы ни с кем не стали встречаться.



Уход Балотелли ничего нам не стоил и никак на нас не сказался. Ему на смену пришли Дзюба и Гульбрандссен. Состав у нас хороший. В матче с «Трабзонспором» мы, кстати, вообще играли без нападающего», – приводит слова Мурата Санджака TRT Spor.

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