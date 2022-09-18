Японец Накадзима в игре с «Аданой» был удалён через 10 секунд после выхода на замену

Атакующий полузащитник турецкого «Антальяспора» Сёя Накадзима сфолил на удаление уже через десять секунд после того, как вошёл в игру со скамейки запасных.



«Антальяспор» принимал «Адану Демирспор» на своём поле. К 59-й минуте в игре произошло уже много событий. Гости вели в один мяч, который забил Юнес Беланда уже на старте встречи, и до перерыва обе команды остались вдесятером. Первым был удалён игрок хозяев Сонер Айдогду, вторым – защитник «Аданы» Ярослав Ракицкий.



Японец Накадзима вышел на заключительные полчаса с целью освежить игру «Антальяспора» в атаке, сменив алжирца Хуссама Эддина Гашу. Однако он провёл в игре всего десять секунд – сразу агрессивно начал встречать владение соперника мячом и после второй передачи в подкате срубил правого защитника «Аданы» Йонаса Свенссона. Арбитр сначала показал Накадзиме жёлтую карточку, а после просмотра VAR принял решение об удалении.



«Адана Демирспор» победила со счётом 3:0. Кроме Беланда отличились вышедшие на замену нападающие — норвежец Фредрик Гульбрандссен и конголезец Бритт Ассомбалонга. Российский форвард Артём Дзюба остался на скамейке запасных.

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