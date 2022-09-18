«Я не тренер – спрашивайте у него». Президент «Урала» отреагировал на восьмое поражение

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом». Екатеринбуржцы проигрывали 0:1, отыгрались на 84-й минуте, но пропустили второй гол в концовке.
«Что говорить? Неудачно провели матч. Хотя, видно, что старались. Но не смогли отойти от прошлой игры с ЦСКА. Играли через два дня на третий – у соперника был на один день больше отдыха, и это сказалось. Мы только во втором тайме пришли в себя, в первом находились где-то в пространстве. Усталость очень повлияла.
Но у меня претензий к игрокам нет. Ребята отдавались игре полностью, смогли сравнять счёт, побежали вперёд, но под самый конец пропустили – обидно. Восьмое поражение с начала сезона – это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», – цитирует Иванова Metaratings.
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