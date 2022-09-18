Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Факел». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не тренер – спрашивайте у него». Президент «Урала» отреагировал на восьмое поражение

«Я не тренер – спрашивайте у него». Президент «Урала» отреагировал на восьмое поражение
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом». Екатеринбуржцы проигрывали 0:1, отыгрались на 84-й минуте, но пропустили второй гол в концовке.

«Что говорить? Неудачно провели матч. Хотя, видно, что старались. Но не смогли отойти от прошлой игры с ЦСКА. Играли через два дня на третий – у соперника был на один день больше отдыха, и это сказалось. Мы только во втором тайме пришли в себя, в первом находились где-то в пространстве. Усталость очень повлияла.

Но у меня претензий к игрокам нет. Ребята отдавались игре полностью, смогли сравнять счёт, побежали вперёд, но под самый конец пропустили – обидно. Восьмое поражение с начала сезона – это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», – цитирует Иванова Metaratings.

Новость по теме
«Ахмат» вырвал у «Урала» победу в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022