Бышовец поделился мнением, с какими проблемами Йоканович столкнулся в «Динамо»

Экс-тренер московского «Динамо», «Локомотива», «Зенита» и других клубов Анатолий Бышовец высказался о центральном матче субботы в РПЛ, в котором чемпионы России одержали победу над «Динамо» со счётом 2:0.



«Было понятно, что фаворитом в этом матче будет «Зенит». У петербуржцев команда с определённым стилем и качеством игроков, которые создают большие проблемы для соперника. «Динамо» старается, но у них пришло много новичков, а на их адаптацию нужно время. Не всё сбалансировано. Плюс у «Динамо» были проблемы с первым пасом и с насыщенностью атаки. Не было футболистов, которые добавили бы в качестве игры «Динамо», а у «Зенита» были.



У «Динамо» проблемы начались еще в конце того сезона – они упустили борьбу за чемпионство и второе место, плюс проиграли Кубок России. Пока у них нет уверенности. Переход игроков от одного тренера к другому требует переосмысления во многом, пока этого не происходит. После прихода большого количества новичков в «Динамо» Йоканович столкнулся с проблемами. Плюс мне кажется, что пока не получается раскрыть молодежь, которая блистала в том году», – приводит слова Бышовца Metaratings.