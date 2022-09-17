Славиша Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Знали, что «Зенит» мастеровитая команда — забрасывают за спины, играют между линий. С этой стороны мы сыграли качественно. Нам не хватило скорости и лучшего принятия решений. Не смогли завершить наши контратаки», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.



В следующем туре команда Йокановича сыграет с «Ахматом» 2 октября, но перед этим отправится на матч Фонбет Кубка России с «Оренбургом».