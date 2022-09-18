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Тренер «Урала» Гончаренко выразил недовольство календарём РПЛ и Кубка России

Тренер «Урала» Гончаренко выразил недовольство календарём РПЛ и Кубка России
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал календари внутренних соревнований после поражения в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). По мнению специалиста, плотный график не даёт его команде времени на восстановление, в то время как другие клубы получают более длительные перерывы между матчами.

«Второй цикл подряд мы за шесть дней играем три игры. Это нормальная практика для команд, которые играют в еврокубках. Но хочется посмотреть, все ли команды в таком графике играют. Например, у «Ахмата» было на восстановление на один день больше, чем у нас. Это сильно может сказываться на результате. Защитники здорово устают, они не могут прессинговать. Не знаю, каким образом выстраивался календарь. Мы играем поздний матч в Москве, а затем — раннюю игру в Екатеринбурге. У нас реально мало времени на восстановление. Характер травм у Бикфалви и Подберёзкина я связываю с этим», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».

Напомним, ранее Гончаренко также раскритиковал судейство в матчах «Урала».

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