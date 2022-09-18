«Это не лезет ни в какие рамки». Гончаренко раскритиковал судейство в матчах «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко вновь раскритиковал судейство после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). По мнению специалиста, арбитры предвзяты к его команде. При этом Гончаренко отметил, что жалобы на судей — это не оправдание, а попытка обратить внимание на проблему.

«Команда находится в таком состоянии, что мы только зажглись, пытаемся получать удовольствие от игры, добиться положительного результата, но мы видим, какое количество результативных ошибок совершается против нас. Это не лезет ни в какие рамки. Например, сегодня был эпизод, когда мы чётко видели, что мяч уходит от соперника, но из аута его вводит «Ахмат». И таких моментов против нас достаточно! Это крупицы, которые сказываются на результате.

Это не оправдание. Может просто на нас кто-то обратит внимание. Мы как кораблик на море. Захотели – поставили наш матч на 12:00 по Москве, захотели — в 20:30 поставили начало, захотели – два судейских момента поставили в нашу сторону. Когда забиваем, мы сильно напряжены, потому что наш гол будут смотреть под лупой. Когда забивает соперник, мяч сразу засчитывают. По крайней мере, хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание. Нам за каждый фол могут дать жёлтую карточку. И не сказать, что мы самая грубая команда чемпионата. Таких эпизодов против нас очень много. И результативные ошибки, и календарь.

Понимаю, что у этой ремарки очень тонкая грань между оправданием и объяснением. В любом случае, мы должны быть сильнее. Нужно улучшить нашу игру, как в центре поля, так и в защите. Это наша главная задача», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».

Напомним, екатеринбургский клуб проиграл 8 из 10 матчей нынешнего сезона РПЛ. «Урал» набрал 4 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.