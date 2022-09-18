Защитник «Динамо» Даса: печально, что Норвегия отказывается вызывать Норманна в сборную

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о решении главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать полузащитника Матиаса Норманна в национальную команду после заключения соглашения с московским клубом.

«Печально, что Норвегия отказывается вызывать Норманна в сборную после подписания контракта с «Динамо», прежде всего для него самого. Я уверен, Матиас очень хотел бы играть в национальной команде Норвегии. В этой ситуации он вынужден подстраиваться под обстоятельства. Несправедливо? Я не в том положении, чтобы судить об этом», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».