Радченко: Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство? Давайте подождём

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном получении российского гражданства футболистами санкт-петербургского клуба Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство? Давайте подождём. Потому что слухов всегда очень много», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процессу получения российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

«Зенит» в 10 матчах набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Клуб является действующим чемпионом страны.