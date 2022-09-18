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Круговой прокомментировал свой вызов в сборную России вместо Дивеева

Круговой прокомментировал свой вызов в сборную России вместо Дивеева
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал свой вызов в сборную России на сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией. Напомним, игрок сине-бело-голубых получил приглашение в национальную команду вместо Игоря Дивеева, который получил серьёзную травму в матче за ЦСКА.

«Насколько неожиданным был вызов? Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался, но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать своей работой, что достоин быть в сборной России. Дивею скорейшего выздоровления.

Узнал о вызове от администратора сборной. Уже садился в самолёт после игры, когда позвонил администратор и сказал, что я вызван. Сказал, оставайся в Москве, но я ответил, что нужно домой за кипой и бутсами.

Что думаю о матче с Киргизией? Пока что ничего не думаю. Есть же информация, что матч с ними вообще не состоится.

Расстраивает ли отстранение сборной? Конечно. Хочется участвовать в международных турнирах, но сейчас такое время. Нет смысла говорить об этом», — приводит слова Кругового Sport24.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

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