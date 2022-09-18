15-летний Итан Нванери из «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.
В концовке встречи на поле вышел 15-летний футболист «Арсенала» Итан Нванери. Таким образом, полузащитник стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он дебютировал в чемпионате страны в возрасте 15 лет и 181 дня. Ранее рекорд принадлежал Харви Эллиотту, который впервые сыграл в матче АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.
«Арсенал» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Брентфорд» (9) — на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (17) и «Тоттенхэм Хотспур» (17).
- 18 сентября 2022
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