15-летний Итан Нванери из «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.



В концовке встречи на поле вышел 15-летний футболист «Арсенала» Итан Нванери. Таким образом, полузащитник стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он дебютировал в чемпионате страны в возрасте 15 лет и 181 дня. Ранее рекорд принадлежал Харви Эллиотту, который впервые сыграл в матче АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.

«Арсенал» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Брентфорд» (9) — на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (17) и «Тоттенхэм Хотспур» (17).