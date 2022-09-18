Мележиков: в «Спартаке» не знали о проблемах Бальде с допинг-контролем

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о том, знали ли в руководстве красно-белых о ситуации с допинг-контролем нападающего Кейта Бальде перед трансфером.

«Мы ничего не знали. Узнали лишь в середине сентября, перед выходом самого решения. Решение было принято 6 сентября, но вышло уже позже. Мы узнали обо всём 7 сентября.



Будем ли подавать апелляцию? Мы не являемся стороной разбирательства — это сторона игрока. Срок дисквалификации короткий, а сама апелляция может занять три месяца», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дисквалификация 27-летнего Бальде истечёт 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянскую «Катанью», в которой он провёл прошлый сезон. За «Спартак» Кейта дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.