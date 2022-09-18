Юрист, сопровождавший переход Кейта Бальде, рассказал подробности дисквалификации игрока

Партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец, осуществлявший сопровождение сделки по переходу форварда Кейта Бальде в «Спартак», прокомментировал ситуацию с дисквалификацией футболиста.

«Это большая неожиданность и для футболиста, и для клуба, – говорит Прокопец. – Решение пришло из Италии 6 или 7 сентября – уже после того, как трансфер состоялся. На момент трансфера никто о риске не подозревал. Решение вынесено Антидопинговым комитетом, но к приёму допинга это отношение не имеет, допинг-проба игрока дала отрицательный результат.

В чём обвиняют Кейта? Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос – и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком. С одной стороны, ерунда, с другой – офицер формально подошёл к вопросу и записал это как нарушение правил. Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведёт к дисквалификации, максимум – к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф.

Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации.

Почему наказали сейчас? Возможно, это связано с тем, что игрок покинул Италию и перешёл в Россию. Ничего сейчас исключать нельзя. Футболист, агент и «Спартак» нашли оптимальное решение с учётом того, что игрок не будет выходить на поле. Агент и футболист взяли финансовую ответственность на себя и благодарны «Спартаку», что он проявил гибкость и понимание ситуации.

На момент трансфера было открыто дело, которым занимался «Кальяри» и по которому никто не предполагал дисквалификации. Тем более – с учетом того, что проба чистая. Эта информация не была донесена до «Спартака», потому что юристы «Кальяри» уверяли, что всё будет в порядке и никто не воспринимал это дело, как проблему.

Апелляция? Ждём полный текст решения. Не знаем всех деталей, знаем только срок – три месяца. К сожалению, с учётом маленького срока и с учётом того, что за 3 недели до конца срока игрок может тренироваться, процесс апелляции и займёт эти три месяца. Апелляция может быть бессмысленной.

Пострадал не только клуб, но и игрок – он пропускает чемпионат мира. Что касается расторжения, за комментарием по этому вопросу лучше обратиться в клуб. Скажу лишь, что сторона игрока полностью удовлетворена решением, найденным совместно со «Спартаком», и благодарит его за понимание. Тренироваться с клубом игрок сейчас не имеет права, форму он может поддерживать только самостоятельно.

Чья недоработка в этой истории? К сожалению, юристов «Кальяри». Произошла ситуация, когда игрок клубу уже не принадлежит, и отнеслись к защите футболиста спустя рукава. Футболист ушёл, это не их актив, заморачиваться не стали и подошли к делу формально – нет допинга, и хорошо. Это точно не недоработка агента игрока и не недоработка «Спартака», — приводит слова Прокопца «РБ Спорт».