Махачкалинское «Динамо» обыграло «КАМАЗ» в Первой лиге
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах прошёл матч 10-го тура Первой лиги. Местный «КАМАЗ» встречался с махачкалинским «Динамо». Финальный свисток Олега Соколова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на пятой минуте открыли гости: отличился Олег Красильниченко. На 70-й минуте полузащитник Валентин Пальцев сравнял счёт, но спустя 12 минут Шамиль Гасанов забил второй гол «Динамо» и принёс махачкалинской команде победу.
«Динамо» набрало 17 очков и поднялось на пятую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Родиной» дома. Матч состоится 25 сентября. «КАМАЗ» с 18 очками остаётся на четвёртой позиции. Впереди у команды игра в гостях с «Велесом».
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