«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на мадридское дерби

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде состоится матч 6-го тура чемпионата Испании. Сыграют «Атлетико» и «Реал», чьи встречи называются «мадридским дерби». Стартовый свисток Хосе Мунуэры Монтеры прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:



«Атлетико»: Облак, Витсель, Фелипе, Мандава, Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Кондогбиа, Феликс, Гризманн.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Винисиус, Родриго.

После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Барселоны» на очко, но имея сегодняшний матч в запасе. «Атлетико» набрал 10 очков и идёт на седьмой строчке.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. Помогать ему будут Игнасио Иглесиас Виллануэва и Сантьяго Хайме Латре.