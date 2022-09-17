«Атлетико» — «Реал». Бензема отсутствует, но привычка побеждать на месте

18 сентября состоится матч 6-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «матрасников» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» 18 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (18.09.2022)

На 18 сентября запланирован матч, который закроет программу 6-го тура Примеры. На стадионе «Цивитас Метрополитано» померяются силами «Атлетико» и «Реал». История мадридского дерби насчитывает более 200 матчей. Из большей их части «сливочные» вышли победителями. Пожалуй, с них и начнём.

По итогам минувшего сезона подопечные Анчелотти выиграли Лигу чемпионов, Примеру и Суперкубок Испании. За 56 встреч во всех официальных соревнованиях они потерпели только девять поражений и восемь раз сыграли вничью. В остальных матчах, само собой, одержали победы. Наколотили за этот период целых 119 мячей. 44 из них записал на свой счёт Карим Бензема.

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Немалую часть голов 34-летний нападающий отгрузил сильным противникам в неимоверно важных матчах. Также он отметился 15 результативными передачами. Стоит ли говорить, что француз внёс неоценимый вклад в успех «Реала»? Наверное, достаточно сказать, что он признан лучшим игроком сезона-2021/2022 по версии УЕФА и является главным претендентом на «Золотой мяч».



Текущий сезон форвард начал с победы над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА. Потом «сливочные» выиграли в четырёх стартовых турах чемпионата Испании и отправились в Шотландию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Вот тут и произошло несчастье. На 30-й минуте матча, при счёте 0:0, Бензема получил травму и был заменён на Эдена Азара.

Примет ли участие француз в мадридском дерби? Нет, и он не появился на тренировке перед матчем. Другой немаловажный вопрос — могут ли подопечные Анчелотти рассчитывать на победу над «Атлетико» без своего лидера? Для ответа на него вернёмся ко встрече с «Селтиком». Над шотландцами клуб одержал победу со счётом 3:0.

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После этого «сливочные» провели ещё две встречи без Бензема. Сначала они разгромили «Мальорку» (4:1) в матче 5-го тура первенства страны, а затем одолели «Лейпциг» (2:0). В недавнем интервью Карло Анчелотти отметил, что план на грядущую игру не будет зависеть от Карима. У наставника в подспорье уйма высококлассных футболистов. Пожалуй, им по силам добыть три очка.

Теперь рассмотрим «Атлетико», которым долгие годы небезуспешно руководит Диего Симеоне. В позапрошлом сезоне подопечные аргентинского наставника выиграли чемпионат Испании. Золотые медали добыли в первую очередь благодаря крепкой обороне и грамотной игре вторым номером. За 38 туров тогдашнего розыгрыша Ла Лиги они пропустили лишь 25 снарядов — меньше всех.



В минувшем сезоне крепость защитной линии Диего Симеоне решил всецело направить в Лигу чемпионов. За счёт этого ему удалось одолеть «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала еврокубков и потрепать нервы «Манчестер Сити» в 1/4 финала. Но в чемпионате Испании «матрасники» финишировали только на третьем месте, отстав от «Барселоны» на два пункта, а от «Реала» – на целых 15 баллов.



В текущем же сезоне, несмотря на несколько качественных усилений, «Атлетико» оставляет после себя пока что очень смутное впечатление. За пять туров чемпионата Испании он одержал только три победы — над «Хетафе» (3:0), «Валенсией» (1:0) и «Сельтой» (4:1). Вничью сыграл с «Реалом Сосьедад» (1:1). Поражение потерпел от «Вильярреала» (0:2).

В Лиге чемпионов красно-белые выступили ещё более противоречиво. В матче 1-го тура группового этапа турнира они с трудом обыграли «Порту» (2:1). Оба мяча забили в компенсированное ко второму тайму время. И это при том, что с 81-й минуты португальцы играли в меньшинстве. Во встрече 2-го тура «матрасники» уступили ужасно начавшему сезон «Байеру» (0:2).

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При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.88. Настраивать на принципиальные встречи своих подопечных Диего Симеоне умеет, а потому ждать результативной победы «сливочных», на наш взгляд, не стоит. К тому же матч пройдёт на домашнем стадионе «матрасников». Возможно, им даже удастся зацепиться за ничью. Что-что, а это они могут.



В то же время, несмотря на отсутствие основного бомбардира, подопечные Анчелотти выглядят фаворитами. За последние семь очных встреч они потерпели только одно поражение с минимальным перевесом — 0:1. Ничейных исходов было три (в основное время). Всё остальное — победы «Реала». Кстати, за этот период времени тотал голов ни разу не превышал отметки двух мячей за матч. Что играет в пользу ставки.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» 18 сентября 2022 года

«Атлетико» хуже провёл минувший сезон и менее здорово стартовал в текущем. Возможно, ему удастся, сыграв от обороны, зацепиться за ничью. Однако нам больше верится в успех «Реала». «Сливочные» демонстрируют потрясающий футбол и одерживают победы даже без своего лидера. История очных встреч всецело и на их стороне, и на стороне низкой результативности.



Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.88.

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