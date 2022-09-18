Николсон: знал, что получу свой шанс в «Спартаке». Это был сложный период
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы над «Локомотивом» со счётом 1:0 прокомментировал выход в стартовом составе в дерби, а также свою игру.
«Я вернулся позже остальных, не проходил предсезонку. Этот период был сложным для меня. Я усердно работал и ждал. Знал, что получу свой шанс. Я вернулся на поле, а мы победили — это самое важное.
Сегодня мне не удалось забить, но, как только ты забиваешь первый гол, к тебе приходит уверенность. Для меня важно получить такой шанс, как с «Локомотивом». Это означает, что я хорошо выполняю свою работу. Нужно усердно работать, чтобы вернуть мою уверенность и удачу в завершении», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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