«Спартак» обратился к болельщикам после победы над «Локомотивом» в московском дерби

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала обращение к болельщикам после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Наша общая победа. Спасибо за вашу поддержку сегодня, красно-белые!» — сказано в сообщении «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, как развивались события в матче:



Красно-белые доминировали по ходу всей половины встречи, о чём говорит статистика ударов — 12-1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В конце концов преимущество по моментам реализовалось в гол. На 35-й минуте «Спартак» прорвал оборону железнодорожников, никем не прикрытый Данил Пруцев вывел на свободную зону Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент, пробив из-под ноги защитника — 1:0.



Во втором тайме обе команды имели явные голевые моменты для того, чтобы увеличить количество забитых мячей встречи, но сделать этого не смогли. Финальный свисток арбитра встречи Кирилла Левникова сигнализировал о победе «Спартака» со счётом 1:0.