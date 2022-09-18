Джикия: с «Локо» Селихов нас подстраховал, вытащил два сложных мяча
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» и ответил на вопрос об изменении в схеме игры.
«Селихов вытащил два сложных мяча, подстраховал нас. Счёт 1:0, где-то могли забить больше, но самое главное – победа перед небольшим перерывом.
Перестроились с трёх защитников в два после прошлого матча? Тренерский штаб так решил. Приняли это и играли так», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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