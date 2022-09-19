«Фрайбург» не смог выйти на второе место, «Бохум» набрал первые очки

Сегодня, 18 сентября, прошли матчи чемпионата Германии с участием «Бохума», «Кёльна», «Хоффенхайма» и «Фрайбурга».



«Бохум» принимал «Кёльн» на своём поле. Матч завершился вничью — 1:1. Сначала автогол оформил защитник «Кёльна» Бенно Шмиц, а в концовке матча красно-белые счёт сравняли — гол забил вышедший на замену полузащитник Линтон Майна. Это первые очки, набранные «Бохумом» в этом сезоне чемпионата Германии.

«Хоффенхайм» и «Фрайбург» также не выявили победителя. Матч проходил на домашнем стадионе сине-белых в Зинсхайме, в качестве главного арбитра на встрече работал Дениз Айтекин. «Фрайбург» уходит на перерыв на матчи сборных на третьем месте в Бундеслиге. Лидирует после семи туров с 17 очками команда «Унион» Берлин. У действующего чемпиона, мюнхенской «Баварии», 12 очков (пятое место).