Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фрайбург» не смог выйти на второе место, «Бохум» набрал первые очки

«Фрайбург» не смог выйти на второе место, «Бохум» набрал первые очки
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, прошли матчи чемпионата Германии с участием «Бохума», «Кёльна», «Хоффенхайма» и «Фрайбурга».

«Бохум» принимал «Кёльн» на своём поле. Матч завершился вничью — 1:1. Сначала автогол оформил защитник «Кёльна» Бенно Шмиц, а в концовке матча красно-белые счёт сравняли — гол забил вышедший на замену полузащитник Линтон Майна. Это первые очки, набранные «Бохумом» в этом сезоне чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Шмиц – 9' (автогол)   1:1 Майна – 88'

«Хоффенхайм» и «Фрайбург» также не выявили победителя. Матч проходил на домашнем стадионе сине-белых в Зинсхайме, в качестве главного арбитра на встрече работал Дениз Айтекин. «Фрайбург» уходит на перерыв на матчи сборных на третьем месте в Бундеслиге. Лидирует после семи туров с 17 очками команда «Унион» Берлин. У действующего чемпиона, мюнхенской «Баварии», 12 очков (пятое место).

Германия - Бундеслига. 7-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022