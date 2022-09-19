Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: скучал по сборной России. Рад, что снова здесь

Александр Соболев: скучал по сборной России. Рад, что снова здесь
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от возвращения в состав сборной России по футболу. Валерий Карпин вызвал форварда на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

«Скучал ли я по сборной? Конечно. Хотел увидеть всех ребят. Рад, что снова здесь», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.

«Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав «Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав
Сборная России возвращается к международным матчам! Даже сыграем с участником ЧМ-2022 Сборная России возвращается к международным матчам! Даже сыграем с участником ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022