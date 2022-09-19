Александр Соболев: скучал по сборной России. Рад, что снова здесь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от возвращения в состав сборной России по футболу. Валерий Карпин вызвал форварда на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

«Скучал ли я по сборной? Конечно. Хотел увидеть всех ребят. Рад, что снова здесь», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.