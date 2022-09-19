Уткин — о «Локомотиве»: зачем занимать высокое место, если игроки и так продаются?

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о ситуации в московском «Локомотиве». Он в ироничной форме раскритиковал команду, которая неудачно стартовала в сезоне-2022/2023. Железнодорожники набрали девять очков в 10 матчах и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей их отделяет всего одно очко.

«Локомотив» — команда, которая ругается абсолютно всеми. Эта команда уволила уже второго тренера, который, видимо, был главным. И назначила главным главного, который был, видимо, номинальным. «Локо» — команда, которая понимает, как жить в современной ситуации. Не смотрите на место в таблице, оно совершенно не важно. Даже первое место в РПЛ сейчас ничего не даёт, кроме нашейных украшений, вроде медалей – не даёт выхода в Лигу чемпионов и доходов от еврокубков.

Раньше первое место давало возможность продать футболистов с прибылью. А зачем в такой ситуации занимать высокое место, если уже продали футболиста Бека-Бека за 14 миллионов евро? Зачем теперь занимать первое место, если игроки и так продаются? Зачем тратиться на премиальные, стараться? Вот в чём тайный, но вместе с тем очевидный смысл выступления «Локомотива». Нужно экономить деньги, по одёжке протягивать ножки. Продажа игроков совершенно не зависит от места, которое вы занимаете.

Может, даже потенциальные покупатели игроков смотрят на «Локо» и думают: «Эти, наверное, торговаться не будут. Игроки у них вроде неплохие, но что делать с этими футболистами на поле – они явно не представляют. Давайте купим!» Вот это и есть открытие, которое делает «Локомотив». Надеюсь, администрация Цорна, Плутника и наследие Рангника будет оставаться на своём посту как можно дольше», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.