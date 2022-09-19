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Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата»

Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата»
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков покинул тренерский штаб «Ахмата», сообщил его агент Алексей Сафонов. Рыжиков входил в штаб Андрея Талалаева, которого уволили из грозненского клуба 11 сентября.

«Они все ушли вместе с главным тренером. Поблагодарили команду за работу и разошлись. Рыжиков сейчас без работы? Пока да», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Рыжиков только начинает свой тренерский путь. Это была его первая должность на уровне РПЛ. Ранее он возглавлял клуб «Красава».

Напомним, «Ахмат» объявил об отставке Талалаева сразу по окончании матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом». Позже «Чемпионату» стало известно, что клуб уволил Талалаева в перерыве матча с нижегородцами.

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