Изучили историю тренерских отставок с 2001 года. Кто чаще всех убирает специалистов на старте?

Удар по российским тренерам. Так часто на старте их не выгоняли никогда

В РПЛ за девять туров случилось шесть отставок – семь, если считать тренера «Локомотива» Марвина Комппера, который официально был ассистентом Йозефа Циннбауэра из-за отсутствия лицензии PRO. Так много увольнений (Комппера всё же учитывать не будем) на старте сезона последний и единственный раз происходило в сезоне-2013/2014, в остальное же время с начала этого века в среднем в отставку отправляли двух тренеров.

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Увольнения этого сезона. Сразу две отставки произошли после 4-го тура

Игорь Шалимов («Урал»)

Первыми с работой попрощались Игорь Шалимов («Урал») и Сергей Юран («Химки»). Отставка второго вызвала недоумение: да, команда после четырёх туров шла последней всего с одним забитым голом при десяти пропущенных, но три матча «Урал» провёл против топовых соперников (ЦСКА, «Краснодар», «Спартак»), а с «Оренбургом» долгое время играл в меньшинстве.

Причина отставки: её коротко озвучил президент клуба Григорий Иванов: «Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина».

Сколько проработал: 363 дня.

Сергей Юран («Химки»)

Увольнение Юрана выглядело ещё непонятнее – «Химки» после четырёх туров шли седьмыми, потерпев всего одно поражение. Тренер после рассказывал: «У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт. Знаете, я такой человек, который не задаёт вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины».

Причина отставки: есть версия, что Юран поплатился тренерским креслом за то, что не поставил в состав на матч с «Ростовом» сына инвестора – Илью Садыгова. Также были слухи, что на решение повлиял РФС (якобы за то, что Юран как-то повлиял на решения судьи матча с «Крыльями» в прошлом сезоне). Была версия, что Юран предлагал «Ростову» сдать игру (тоже в прошлом чемпионате). Но ни одна из версий официального подтверждения не нашла.

Сколько проработал: 168 дней.

Александр Бородюк («Торпедо»)

Следующего увольнения долго ждать не пришлось – после 5-го тура «Торпедо» попрощалось с Александром Бородюком. Команда шла на 15-м месте всего с одним очком, поэтому вслед за новостями об увольнениях Шалимова и Юрана начали появляться сообщения о потенциальных сменщиках Бородюка. Ждать долго не пришлось – «Торпедо» после очередного поражения объявило, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Причина отставки: официально не озвучивалась, но очевидно, что дело в неудовлетворительных результатах.



Сколько проработал: 513 дней.

Николай Писарев («Химки»)

После 7-го тура в РПЛ случилась ещё одна отставка – снова в «Химках». Клуб уволил Николая Писарева, которого назначили вместо Юрана. Да, спустя всего три недели!

Причина отставки: четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:12. «Рассчитывали несколько на другой исход, – комментировал отставку член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника – в этом ничего страшного нет».

Сколько проработал: 22 дня.

Олег Василенко («Факел»)

Очередную отставку долго ждать не пришлось – после 8-го тура «Факел» попрощался с Олегом Василенко.

Причина отставки: четыре очка в восьми матчах – руководство рассчитывало на другой результат.



Сколько проработал: 722 дня.

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Новый тур – новая отставка: следом за «Факелом» с тренером попрощался «Ахмат». По нашей информации, клуб уволил Андрея Талалаева прямо в перерыве матча с «Пари НН»: после жёсткого разговора с руководством тренер покинул стадион, и во втором тайме с бровки командой руководили уже его помощники.

Причина отставки: непонятная. «Ахмат» не так плохо шёл – на девятом месте, что для грозненского клуба является вполне приемлемым результатом. Но, вероятно, руководство ожидало от Талалаева каких-то более впечатляющих результатов в первых турах.

Сколько проработал: 776 дней.

Шесть отставок, из которых только две сложно объяснить. Все остальные связаны с неудовлетворительными результатами. Исторически это самая распространённая причина для увольнения (что вполне логично).

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё никогда российких тренеров не убирали так часто

Рекордным по количеству отставок по итогам девяти туров стал сезон-2013/2014: случилось сразу шесть отставок. Тогда дважды тренеры сменились в «Анжи», также произошли перестановки в «Крыльях Советов», «Урале», «Краснодаре» и «Томи». В сезоне-2005 увольнений тоже было немало – на старте сезона случилось пять отставок, одна из которых в ЦСКА (клуб попрощался с Валерием Газзаевым).

При этом в сезоне 2013/2014 на старте увольняли иностранных тренеров (Хиддинк, Мёленстен, Муслин), а в нынешнем сезоне убирают лишь россиян. Похожая ситуация была только в 2001 году (тогда из россиян на старте уволили пять человек).

В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 на старте было всего по одной отставке: из «Анжи» уволили Александра Григоряна, в «Ахмате» Игоря Ледяхова сменил Рашид Рахимов. А вот сезон-2019/2020 стал поистине уникальным – тогда первая отставка случилась только после 11-го тура («Спартак» уволил Олега Кононова).

Сезон Количество увольнений до 9-го тура 2001 5 2002 2 2003 2 2004 4 2005 4 2006 2 2007 1 2008 2 2009 2 2010 2 2011/2012 2 2012/2013 2 2013/2014 6 2014/2015 2 2015/2016 3 2016/2017 4 2017/2018 1 2018/2019 1 2019/2020 0 2020/2021 1 2021/2022 4 2022/2023 6

В РПЛ любят ранние отставки — даже после 1-го тура!

Первое самое быстрое увольнение произошло в сезоне-2003 – сразу после 2-го тура «Ростсельмаш» объявил о прощании с главным тренером, назначив и. о. Игоря Гамулу. Валерий Четверик пробыл в должности всего 40 дней – и успел лишь дважды сыграть вничью. Также после 2-го тура в сезоне-2013/2014 Гус Хиддинк ушёл из «Анжи» по собственному желанию. Но в сезоне-2010 махачкалинский клуб этот рекорд побил – после 1-го тура на выход попросили Омари Тетрадзе, который сезоном ранее вывел команду в Премьер-Лигу. Когда пошли первые разговоры о возможной смене тренера, Тетрадзе заявил, что действительно сам хочет уйти. После он так описывал причину своего решения подать в отставку: «Поймите, я устал, очень устал. Из-за постоянных сборов, тренировок, матчей я почти не вижу родных: жену, дочку. И меня эта ситуация не устраивает. Хочу подчеркнуть, что семья – единственная причина, по которой я ухожу из «Анжи» – кто бы там что ни думал. И это моё решение, моя инициатива».

Также после 1-го тура в сезоне-2016/2017 уволили Дмитрия Аленичева – поражение от АЕКа в квалификации Лиги Европы стало для руководства «Спартака» триггером.

22 дня Писарева не рекорд. Один тренер проработал ещё меньше

В сезоне-2004 после 6-го тура с главным тренером попрощался «Ротор», но новый специалист там задержался ненадолго – Юрий Марушкин, сменивший на этом посту Владимира Файзулина, проработал всего 10 дней.

Рене Мёленстен в сезоне-2013/2014 проработал на посту главного тренера на неделю дольше – 17 дней. Его уволили из-за резкой смены курса, который подразумевал существенное снижение финансирования и распродажу игроков. Голландские СМИ тогда грустно констатировали: «Преемник Гуса Хиддинка принесён в жертву».

Рене Мёленстен (по центру) и Гус Хиддинк (справа) Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Рекордсмены по ранним отставкам (из нынешних клубов РПЛ)

Чаще всех на старте сезона тренеров в отставку отправлял «Ростов» – сразу шесть раз! «Химки» и «Урал» идут следом с четырьмя увольнениями, у «Спартака», «Динамо» и «Локо» по три.

Количество отставок по клубам

Клуб Количество отставок по итогам девяти туров Самая ранняя отставка ЦСКА 1 5 туров «Динамо» 3 3 тура «Ростов» 6 2 тура «Торпедо» 2 5 туров «Факел» 2 8 туров «Локомотив» 3 2 тура «Спартак» 3 1 тур «Зенит» 1 7 туров «Химки» 4 4 тура «Крылья Советов» 2 4 тура «Урал» 4 3 тура «Краснодар» 1 4 тура «Ахмат» 2 9 туров

Интересно, что «Зенит» и ЦСКА – единственные из топ-клубов, которые не только не увольняли тренеров в первые три тура, но и в целом лишь по одному разу на старте сезона прощались с менеджерами.