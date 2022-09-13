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Тренерские отставки в РПЛ, статистика, за что уволили Талалаева, Юрана, Писарева, какой клуб увольняет тренеров чаще

Удар по российским тренерам. Так часто на старте их не выгоняли никогда
Полина Куимова
Тренерские отставки в РПЛ
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Изучили историю тренерских отставок с 2001 года. Кто чаще всех убирает специалистов на старте?

В РПЛ за девять туров случилось шесть отставок – семь, если считать тренера «Локомотива» Марвина Комппера, который официально был ассистентом Йозефа Циннбауэра из-за отсутствия лицензии PRO. Так много увольнений (Комппера всё же учитывать не будем) на старте сезона последний и единственный раз происходило в сезоне-2013/2014, в остальное же время с начала этого века в среднем в отставку отправляли двух тренеров.

Сергей Юран

Сергей Юран

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Увольнения этого сезона. Сразу две отставки произошли после 4-го тура

Игорь Шалимов («Урал»)

Первыми с работой попрощались Игорь Шалимов («Урал») и Сергей Юран («Химки»). Отставка второго вызвала недоумение: да, команда после четырёх туров шла последней всего с одним забитым голом при десяти пропущенных, но три матча «Урал» провёл против топовых соперников (ЦСКА, «Краснодар», «Спартак»), а с «Оренбургом» долгое время играл в меньшинстве.

Причина отставки: её коротко озвучил президент клуба Григорий Иванов: «Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина».

Сколько проработал: 363 дня.

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Сергей Юран («Химки»)

Увольнение Юрана выглядело ещё непонятнее – «Химки» после четырёх туров шли седьмыми, потерпев всего одно поражение. Тренер после рассказывал: «У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт. Знаете, я такой человек, который не задаёт вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины».

Причина отставки: есть версия, что Юран поплатился тренерским креслом за то, что не поставил в состав на матч с «Ростовом» сына инвестора – Илью Садыгова. Также были слухи, что на решение повлиял РФС (якобы за то, что Юран как-то повлиял на решения судьи матча с «Крыльями» в прошлом сезоне). Была версия, что Юран предлагал «Ростову» сдать игру (тоже в прошлом чемпионате). Но ни одна из версий официального подтверждения не нашла.

Сколько проработал: 168 дней.

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Александр Бородюк («Торпедо»)

Следующего увольнения долго ждать не пришлось – после 5-го тура «Торпедо» попрощалось с Александром Бородюком. Команда шла на 15-м месте всего с одним очком, поэтому вслед за новостями об увольнениях Шалимова и Юрана начали появляться сообщения о потенциальных сменщиках Бородюка. Ждать долго не пришлось – «Торпедо» после очередного поражения объявило, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Причина отставки: официально не озвучивалась, но очевидно, что дело в неудовлетворительных результатах.

Сколько проработал: 513 дней.

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Николай Писарев («Химки»)

После 7-го тура в РПЛ случилась ещё одна отставка – снова в «Химках». Клуб уволил Николая Писарева, которого назначили вместо Юрана. Да, спустя всего три недели!

Причина отставки: четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:12. «Рассчитывали несколько на другой исход, – комментировал отставку член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. – Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника – в этом ничего страшного нет».

Сколько проработал: 22 дня.

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Олег Василенко («Факел»)

Очередную отставку долго ждать не пришлось – после 8-го тура «Факел» попрощался с Олегом Василенко.

Причина отставки: четыре очка в восьми матчах – руководство рассчитывало на другой результат.

Сколько проработал: 722 дня.

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Новый тур – новая отставка: следом за «Факелом» с тренером попрощался «Ахмат». По нашей информации, клуб уволил Андрея Талалаева прямо в перерыве матча с «Пари НН»: после жёсткого разговора с руководством тренер покинул стадион, и во втором тайме с бровки командой руководили уже его помощники.

Причина отставки: непонятная. «Ахмат» не так плохо шёл – на девятом месте, что для грозненского клуба является вполне приемлемым результатом. Но, вероятно, руководство ожидало от Талалаева каких-то более впечатляющих результатов в первых турах.

Сколько проработал: 776 дней.

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Шесть отставок, из которых только две сложно объяснить. Все остальные связаны с неудовлетворительными результатами. Исторически это самая распространённая причина для увольнения (что вполне логично).

Андрей Талалаев

Андрей Талалаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё никогда российких тренеров не убирали так часто

Рекордным по количеству отставок по итогам девяти туров стал сезон-2013/2014: случилось сразу шесть отставок. Тогда дважды тренеры сменились в «Анжи», также произошли перестановки в «Крыльях Советов», «Урале», «Краснодаре» и «Томи». В сезоне-2005 увольнений тоже было немало – на старте сезона случилось пять отставок, одна из которых в ЦСКА (клуб попрощался с Валерием Газзаевым).

При этом в сезоне 2013/2014 на старте увольняли иностранных тренеров (Хиддинк, Мёленстен, Муслин), а в нынешнем сезоне убирают лишь россиян. Похожая ситуация была только в 2001 году (тогда из россиян на старте уволили пять человек).

В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 на старте было всего по одной отставке: из «Анжи» уволили Александра Григоряна, в «Ахмате» Игоря Ледяхова сменил Рашид Рахимов. А вот сезон-2019/2020 стал поистине уникальным – тогда первая отставка случилась только после 11-го тура («Спартак» уволил Олега Кононова).

СезонКоличество увольнений до 9-го тура
20015
20022
20032
20044
20054
20062
20071
20082
20092
20102
2011/20122
2012/20132
2013/20146
2014/20152
2015/20163
2016/20174
2017/20181
2018/20191
2019/20200
2020/20211
2021/20224
2022/20236

В РПЛ любят ранние отставки — даже после 1-го тура!

Первое самое быстрое увольнение произошло в сезоне-2003 – сразу после 2-го тура «Ростсельмаш» объявил о прощании с главным тренером, назначив и. о. Игоря Гамулу. Валерий Четверик пробыл в должности всего 40 дней – и успел лишь дважды сыграть вничью. Также после 2-го тура в сезоне-2013/2014 Гус Хиддинк ушёл из «Анжи» по собственному желанию. Но в сезоне-2010 махачкалинский клуб этот рекорд побил – после 1-го тура на выход попросили Омари Тетрадзе, который сезоном ранее вывел команду в Премьер-Лигу. Когда пошли первые разговоры о возможной смене тренера, Тетрадзе заявил, что действительно сам хочет уйти. После он так описывал причину своего решения подать в отставку: «Поймите, я устал, очень устал. Из-за постоянных сборов, тренировок, матчей я почти не вижу родных: жену, дочку. И меня эта ситуация не устраивает. Хочу подчеркнуть, что семья – единственная причина, по которой я ухожу из «Анжи» – кто бы там что ни думал. И это моё решение, моя инициатива».

Также после 1-го тура в сезоне-2016/2017 уволили Дмитрия Аленичева – поражение от АЕКа в квалификации Лиги Европы стало для руководства «Спартака» триггером.

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В сезоне-2004 после 6-го тура с главным тренером попрощался «Ротор», но новый специалист там задержался ненадолго – Юрий Марушкин, сменивший на этом посту Владимира Файзулина, проработал всего 10 дней.

Рене Мёленстен в сезоне-2013/2014 проработал на посту главного тренера на неделю дольше – 17 дней. Его уволили из-за резкой смены курса, который подразумевал существенное снижение финансирования и распродажу игроков. Голландские СМИ тогда грустно констатировали: «Преемник Гуса Хиддинка принесён в жертву».

Рене Мёленстен (по центру) и Гус Хиддинк (справа)

Рене Мёленстен (по центру) и Гус Хиддинк (справа)

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Рекордсмены по ранним отставкам (из нынешних клубов РПЛ)

Чаще всех на старте сезона тренеров в отставку отправлял «Ростов» – сразу шесть раз! «Химки» и «Урал» идут следом с четырьмя увольнениями, у «Спартака», «Динамо» и «Локо» по три.

Количество отставок по клубам

КлубКоличество отставок по итогам девяти туровСамая ранняя отставка
ЦСКА15 туров
«Динамо»33 тура
«Ростов»62 тура
«Торпедо»25 туров
«Факел»28 туров
«Локомотив»32 тура
«Спартак»31 тур
«Зенит»17 туров
«Химки»44 тура
«Крылья Советов»24 тура
«Урал»43 тура
«Краснодар»14 тура
«Ахмат»29 туров

Интересно, что «Зенит» и ЦСКА – единственные из топ-клубов, которые не только не увольняли тренеров в первые три тура, но и в целом лишь по одному разу на старте сезона прощались с менеджерами.

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