12 игроков «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч Лиги Европы

Часть футболистов «Манчестер Юнайтед» отравилась после поездки в Молдавию на матч Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (2:0), сообщает The Sun.



Отмечается, что 12 игроков клуба начали плохо чувствовать себя в пятницу, на следующий день после игры. «Манчестер» пытается выяснить, связано ли это с пищей, которую игроки съели в Кишинёве или в самолёте на обратном пути.



Несколько футболистов из-за этого пропустили тренировку в пятницу, а часть — и субботнее занятие клуба. При этом все игроки отправились в свои сборные во время международной паузы.



Отметим, что «МЮ» занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги. В первом туре после матчей сборных «красные дьяволы» проведут дерби с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).

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