12 игроков «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч Лиги Европы

Часть футболистов «Манчестер Юнайтед» отравилась после поездки в Молдавию на матч Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (2:0), сообщает The Sun.
Отмечается, что 12 игроков клуба начали плохо чувствовать себя в пятницу, на следующий день после игры. «Манчестер» пытается выяснить, связано ли это с пищей, которую игроки съели в Кишинёве или в самолёте на обратном пути.
Несколько футболистов из-за этого пропустили тренировку в пятницу, а часть — и субботнее занятие клуба. При этом все игроки отправились в свои сборные во время международной паузы.
Отметим, что «МЮ» занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги. В первом туре после матчей сборных «красные дьяволы» проведут дерби с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
- 19 сентября 2022
-
18:21
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:24
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04