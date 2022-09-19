Маркизио — об Аллегри: не хотелось бы, чтобы «Ювентус» ждал перерыва для смены тренера

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался об игре туринского клуба и работе наставника Массимилиано Аллегри.
«Проблема не в том, что «Ювентус» проигрывает. Любая команда может проиграть. Но «Ювентус» проигрывает «Монце», ни разу не забив. Между командой, тренером и клубом есть разногласия, это видно по комментариям. С сильной командой вы можете навязывать свою игру даже с 10 игроками в составе. Этот «Ювентус» на такое не способен.
Что касается Аллегри, я надеюсь, стороны всё решат. Чемпионат проходит в два этапа, и не хотелось бы ждать перерыва для смены тренера. Это очень деликатная ситуация. Аллегри вернулся в клуб во время пандемии, было много затрат. Но он совершает одну ошибку за другой. Команда не растёт с начала года», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
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