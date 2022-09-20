The Athletic: «Челси» рискует не переманить к себе спортдиректора из «РБ Зальцбург»

Лондонскому «Челси», возможно, предстоит искать другого спортивного директора. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, нынешний спортдиректор «РБ Зальцбург» Кристоф Фройнд, которого связывают с назначением на схожую должность в лондонском клубе, может остаться в Австрии.

По сведениям инсайдера, руководство «РБ Зальцбург» пытается удержать своего специалиста, который в своё время смог рассмотреть потенциал в нападающих Эрлинге Холанде и Садио Мане, в данный момент выступающих за «Манчестер Сити» и «Баварию» соответственно. Даже сам Фройнд не исключал перехода в стан лондонского клуба, но теперь сделка выглядит не такой однозначной.

Напомним, после прихода в «Челси» новых владельцев в руководящей структуре клуба произошло множество изменений. В частности, свои должности покинули Марина Грановская, занимавшаяся переговорами по трансферам игроков, и её советник Петр Чех. Также своей должности лишился главный тренер синих Томас Тухель — его на посту наставника команды сменил английский специалист Грэм Поттер.

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