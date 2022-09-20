Араз Озбилиз высказался на тему багажа Аленичева для Карреры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз не согласился с мнением, что бывший главный тренер команды Массимо Карерра завоевал чемпионство благодаря багажу другого наставника Дмитрия Аленичева.



«Тогда можно развить мысль, что Аленичев брал уроки у своего тренера, но так нельзя говорить в футболе. Он, наверное, поставил основу, но базу создаёт клуб, потому что тренер сегодня есть, а завтра его нет. Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры, – это багаж Аленичева.



Да, иногда бывает в футболе, когда клуб проходит через тяжёлые времена; когда нет денег и нет возможности сделать трансферы, но у Аленичева были новые игроки, а чемпионом он всё равно не стал. Не скажу, что работа Карреры началась с Аленичева. Каждый тренер пытался быть полезен для команды, но клуб создаёт систему. Как я сказал про тренеров, тоже самое относится и к игрокам: сегодня они есть, а завтра – нет», – приводит слова Азбилиза Metaratings.