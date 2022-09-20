Озбилиз: Федун запомнился добрым, спокойными и скромным человеком, плохого не могу сказать
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз, выступающий за ереванский «Пюник», прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжелые годы, он всё равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать, Федун запомнился добрым человеком», — приводит слова Озбилиза Metaratings.
Напомним, Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 годы, после чего перешёл в «Бешикташ». Всего в чемпионате России Озбилиз принял участие в 59 матчах, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач.
Леонид Федун покинул «Спартак» летом этого года. Владельцем клуба стала компания «Лукойл».
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