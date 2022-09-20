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«Спартак» одержал две победы на старте детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

«Спартак» одержал две победы на старте детского футбольного фестиваля «Чемпионата»
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В Москве на стадионе Академии «Спартак» состоялись первые матчи четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2011 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд, представляющие 11 российских городов, Казахстан и Узбекистан. Соревнования проводятся совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Турнир начался в понедельник с группового этапа, который продлится два дня.

Группа А: «Спартак» (Москва), «Тобол» (Костанай, Казахстан), «Мещера» (Нижний Новгород), ФК «Севастополь» (Севастополь).

Группа B: СШ Красносельского района (Санкт-Петербург), «Ротор» (Москва), FFC (Москва), СШ «Икар» (Саров, Нижегородская область).

Группа C: «Космос» (Уфа), «Екатеринодар» (Краснодар), «Смена» (Самара), СШ «Одинцово» (Одинцово, Московская область).

Группа D: «Бунёдкор» (Ташкент, Узбекистан), «Толяофутболе», СШ №3 Зеленодольск (Татарстан), «Спартак КТ» (Симферополь).

Номинальные хозяева соревнований, московские спартаковцы, стартовали уверенно, обыграв сперва сверстников из Севастополя, а затем и гостей из Казахстана. Две победы обеспечили красно-белым не только место в четвертьфинале, но и первое место в группе А. Вратарей «Спартака» тренирует Ринат Дасаев, в тренерский штаб входит четырёхкратный чемпион России Алексей Мелёшин.

В группе B без потерь после двух игр идут воспитанники СШ Красносельского района Санкт-Петербурга. Завтра им предстоит поединок с главным конкурентом, столичным «Ротором».

В группах C и D были сыграны матчи 1-го тура. В группе С лидерство захватили уфимский «Космос» и краснодарский «Екатеринодар». В группе D по одной непростой победе одержали техничные воспитанники ташкентского «Бунёдкора» и сборная ребят из нескольких российских городов «Толяофутболе».

Результаты первого дня:

  • «Екатеринодар» (Краснодар) – «Смена» (Самара) – 2:1 (Тлевцеруков, Эрдниев – Кашапов).
  • СШ «Одинцово» – «Космос» (Уфа) – 1:4 (Соломатин – Ягудин — 2, Мирзаев, Семёнов).
  • «Спартак» (Москва) – ФК «Севастополь» – 7:1 (Романец — 2, Тюриков, Катаев, Галко, Хабаров, Балашев – Копуль).
  • «Мещера» (Нижний Новгород) – «Тобол» (Костанай) — 0:3 (Ищенко, Кубанский, Тажимурат).
  • FFC (Москва) – «Ротор» (Москва) – 2:2 (Мареев, Белов – Дударь, Барсуков).
  • СШ «Икар» (Саров) – СШ Красносельского р-на (Санкт-Петербург) – 0:5 (Кузнецов — 2, Никитушкин, Степанов, Тараненко).
  • «Спартак» (Москва) – «Тобол» (Костанай) – 4:1 (Родионов — 2, Бойко, Романец – Кубанский).
  • «Мещера» (Нижний Новгород) – ФК «Севастополь» – 2:0 (Зеленов, Павлов).
  • FFC (Москва) – СШ Красносельского р-на (Санкт-Петербург) – 0:1 (Тараненко).
  • СШ «Икар» (Саров) – «Ротор» (Москва) – 0:10 (Бурковский — 2, Дударь — 2, Устинов — 2, Давыдов — 2, Дергачёв, Фазлеев).
  • «Бунёдкор» (Ташкент) – «Спартак КТ» (Симферополь) – 5:2 (Кахрамонов — 2, Ахматиллаев, Кудратов, Дуланбаев – Цветков — 2).
  • «Толяофутболе» – СШ №3 Зеленодольск – 2:0 (Бушин, Цаплин).

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

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