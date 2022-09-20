Глава «Матч ТВ» рассказал, как каналу удалось сохранить трансляции Серии А и Бундеслиги

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как телеканалу удалось сохранить права на трансляцию итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги.

«Бундеслига и Серия А остались. Мы со всеми в контакте: переговорах, переписках, звонках – у нас целый департамент этим занимается. Серию А и Бундеслигу удалось убедить. Как? Простым человеческим общением с правообладателями. Мы платим деньги, и деньги немаленькие. Вопрос агентства, которое продаёт права, – убедить лиги продолжать сотрудничество. В случае с Серией А и Бундеслигой это сработало», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Александром Тащиным читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: