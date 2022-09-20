В основание нового стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова установили первую сваю
Поделиться
Сегодня, 20 сентября, дан старт строительству нового стадиона для московского «Торпедо». Он будет располагаться на Восточной улице, а в его основание установили первую сваю.
«Строительство стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова должно быть закончено в 2025 году. Вместимость легендарного стадиона после реконструкции будет составлять 15 тысяч мест, а на основном поле будет уложен натуральный газон», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.
После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте. Столько же очков у «Урала», но в очном матче команд победу одержал клуб из Екатеринбурга. В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом».
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:39
-
11:33
-
11:29
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
09:50
Партнерский контент