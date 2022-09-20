В основание нового стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова установили первую сваю

Сегодня, 20 сентября, дан старт строительству нового стадиона для московского «Торпедо». Он будет располагаться на Восточной улице, а в его основание установили первую сваю.

«Строительство стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова должно быть закончено в 2025 году. Вместимость легендарного стадиона после реконструкции будет составлять 15 тысяч мест, а на основном поле будет уложен натуральный газон», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо», набравшее четыре очка, располагается в турнирной таблице на последнем месте. Столько же очков у «Урала», но в очном матче команд победу одержал клуб из Екатеринбурга. В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом».