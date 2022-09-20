В руководстве Испании отреагировали на расистские кричалки в адрес Винисиуса Жуниора

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на кричалки болельщиков мадридского «Атлетико» в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Я большой болельщик «Атлетико» (Мадрид), поэтому мне было очень грустно. Я ожидал от клубов резкого заявления против такого поведения. И именно этого я попрошу от своей команды», — приводит слова Санчеса Football Espana в «Твиттере».

Ранее глава Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы. Ситуация вызвала скандал в Испании, некоторые футболисты предложили посадить Браво в тюрьму, позднее он был вынужден извиниться. Фанаты мадридского «Атлетико» решили продолжить расистские оскорбления в адрес Жуниора перед игрой команд в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик: