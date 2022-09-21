Ярмленко: все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался об отстранении сборной России от квалификации Евро-2024. Он выразил удовлетворение решением УЕФА.



«Моё мнение по поводу российского футбола и спорта — их нужно изолировать. Ни о каком спорте сейчас речь не идёт. Все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Мы будем рады, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.



Отметим, сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.