Ян Вертонген рассказал о переходе из «Бенфики» в «Андерлехт» за 24 часа

Бельгийский защитник «Андерлехта» Ян Вертонген поделился причинами ухода из «Бенфики» и рассказал о самой сделке, которая прошла за 24 часа.
«За 24 часа я прошёл путь от «Бенфики» до перехода в «Андерлехт». То, на что у других уходят месяцы, у меня вышло за 24 часа. Контракты, медицинские осмотры, переезд… Я никогда не думал об уходе из «Бенфики». Никогда. Я предполагал, что буду играть в еврокубках или в кубках, или в случае травм и удалений, но когда ты единственный игрок, который никогда не покидает скамейку запасных, ты начинаешь задумываться… Несмотря на это, я ысё равно хотел остаться в «Бенфике».
Я должен был объявить об этом своей семье, и это было тяжело. Люди много говорят о деньгах, которые зарабатывают футболисты, но иногда деньги ничего не значат. Мои дети путешествовали впервые, и один из них всю поездку плакал. Он не хотел покидать Португалию. Всё произошло очень быстро, но, конечно, были и положительные моменты, и «Андерлехт» очень хорошо меня принял», — приводит слова Вертонген A Bola.
- 21 сентября 2022
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