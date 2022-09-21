В «Баварии» не планируют увольнять Юлиана Нагельсмана

В мюнхенской «Баварии» на данный момент не рассматривают отставку главного тренера команды Юлиана Нагельсмана, сообщает The Atlantic.
По информации источника, руководство клуба не радует положение дел в команде. Но руководство не считает, что во всём виноват тренер, у Нагельсмана есть доверие. Виновными считают некоторых футболистов, которые наплевательски относятся к своей работе, по мнению руководителей.
«Бавария» не сумела одержать ни одной победы в четырёх последних встречах немецкой Бундеслиги. В трёх матчах клуб из Мюнхена сыграл вничью: с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2), а в последнем туре уступил «Аугсбургу» со счётом 0:1.
В следующем матче после международной паузы «Бавария» сыграет дома с «Байером» (30 сентября, 21:30 мск).
- 21 сентября 2022
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