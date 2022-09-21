Аарон Рэмси поделился воспоминаниями об уходе из «Арсенала»

Валлийский хавбек Аарон Рэмси, ныне выступающий в Лиге 1 за «Ниццу», вспомнил о своём уходе из лондонского «Арсенала» несколько лет назад.

«Тогда мы вели переговорный процесс, и я дал согласие на новый контракт с командой. Однако после этого было долгое затишье со стороны «Арсенала». Я попросил своего агента решить этот вопрос. Но затем клуб отозвал предложение. Подписывать уже было нечего», — цитирует Аарона Sky Sports.

Ранее Рэмси досрочно расторг контракт с туринским «Ювентусом», где играл с 2019 года. Он провёл 69 встреч в форме «старой синьоры».



В лондонском «Арсенале» Рэмси выступал с 2008 по 2019 год, забив 65 мячей в 371 матче.



Полузащитник стал капитаном сборной Уэльса в 20 лет, что является рекордом. Он сыграл за «драконов» 74 матча, два раза участвовал в Евро, в 2016 году вместе со сборной дойдя до полуфинала, где валлийцы уступили будущим чемпионам, португальцам.

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