Тилеманс: рад вдохнуть полной грудью в сборной Бельгии, потому что в «Лестере» тяжело

Полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии Юри Тилеманс высказался о непростой ситуации в клубе.



«Я рад вдохнуть полной грудью в сборной, потому что в «Лестере» сейчас тяжело. Дела в клубе идут неважно. Конечно, мы делаем всё возможное как команда, чтобы это исправить. Серия поражений сказывается на нас.Нужно извлечь выгоду из международного перерыва, чтобы перезарядить батареи. Мне трудно выбросить это из головы, клуб всегда в мыслях. Только мои дети иногда помогают мне отвлечься от проблем.



Не буду слишком много говорить о ситуации с моим контрактом. Летом я не покинул «Лестер», потому что всегда говорил, что мне нравится этот проект. То, что сейчас дела у «Лестера» ухудшаются, не значит, что я должен сожалеть о своём решении», — приводит слова Тилеманса Sky Sports.



«Лестер Сити» в семи матчах набрал одно очко и занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

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